Ganz schlecht Meta Platforms!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Meta Platforms-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,98, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein positives Rating für Meta Platforms.

Die Stimmung gegenüber Meta Platforms in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen zugenommen, wobei negative Kommentare überwogen haben. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion, da die Aktie weniger Aufmerksamkeit und eine abnehmende Diskussion verzeichnete. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine negative Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls insgesamt negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Eine Analyse der Diskussionen der letzten Tage ergab jedoch sowohl negative als auch positive Signale, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse erhält die Meta Platforms-Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein positives Rating.