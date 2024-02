Ganz schlecht Medicskin!

Der Aktienkurs des Unternehmens Medicskin hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Outperformance von +12,25 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche Performance der Branche lag bei -22,69 Prozent, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -27,07 Prozent verzeichnete. Medicskin übertraf diesen Durchschnittswert um 16,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Medicskin ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Medicskin. Daher ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Medicskin-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hindeutet und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Sogar auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 100, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Medicskin.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Medicskin im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine niedrigere Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, während der Durchschnitt in der Branche bei 4,08 % liegt.

Insgesamt zeigt sich, dass Medicskin solide Leistungen in Bezug auf die Aktienperformance und das Anleger-Sentiment vorweisen kann, jedoch bei den RSI-Bewertungen und der Dividendenrendite Schwächen aufweist.