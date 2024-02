Ganz schlecht Mbia!

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Der aktuelle Bericht zur Mbia-Aktie zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungsänderung. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zu der Mbia-Aktie ist jedoch positiv, mit insgesamt einer "Gut"-Bewertung und einem Kursziel von 12 USD. Das bedeutet eine potenzielle Performance von 79,1 Prozent, da der aktuelle Kurs bei 6,7 USD liegt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Mbia eine "Gut"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +111,77 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Mbia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,85 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,7 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht" führt.