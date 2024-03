Ganz schlecht Marathon Digital Holdings!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Marathon Digital liegt bei 83,06, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,64 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage 14,79 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 21,8 USD um +47,4 Prozent darüber, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (22,62 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Marathon Digital-Aktie daher ein "Gut"-Rating bei der einfachen Charttechnik.

Die Analysten bewerten die Marathon Digital-Aktie aktuell als "Neutral". Diese Bewertung basiert auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (9,43 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -56,73 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Marathon Digital also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Marathon Digital ausgetauscht. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Schlecht"-Einschätzung.