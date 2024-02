Ganz schlecht Manolete!

Die Analyse der Aktienkurse des Unternehmens Manolete zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Manolete in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Manolete derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Die Differenz beträgt 5,43 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Manolete verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41,51 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Kapitalmärkte-Branche eine Underperformance von -34,82 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Performance von Manolete mit -35,95 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien um Manolete zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.