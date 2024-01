Ganz schlecht MUT!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Nynomic beträgt das aktuelle KGV 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 55 haben. Das bedeutet, dass Nynomic aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Nynomic beträgt 80, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 42,74, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Nynomic in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -1,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -6,5 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,97 Prozent, wobei Nynomic 15,86 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Nynomic-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich hat Nynomic mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,11%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.