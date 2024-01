Ganz schlecht MAG Silver!

Die Aktie von Mag Silver wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Unternehmens zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mag Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 15,4 CAD, während der letzte Schlusskurs nur bei 13,35 CAD liegt, was einer Abweichung von -13,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,46 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -7,68 Prozent ergibt, und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Mag Silver derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Mag Silver nur schwache Aktivität hervorgerufen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre MAG Silver-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich MAG Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen MAG Silver-Analyse.

MAG Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...