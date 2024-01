Ganz schlecht Lowe's Cos!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lowe's Cos gesprochen. Daher hat die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab konkret ein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Lowe's Cos-Aktie als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 75,45, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 30,36 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Demnach ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Lowe's Cos derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -1,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Lowe's Cos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,82 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,37 Prozent im Branchenvergleich für Lowe's Cos. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 1,89 Prozent über dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.