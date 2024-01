Ganz schlecht Locksley Resources!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Locksley-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,54, was bedeutet, dass Locksley hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Locksley.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Locksley-Aktie veröffentlicht, obwohl sich in den letzten Tagen auch positive Themen rund um Locksley verbreitet haben. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung im mittleren Bereich liegen. Die Rate der Stimmungsänderung für Locksley war eher gut, was einem "Gut"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Locksley bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Locksley-Aktie mit -36 Prozent Entfernung vom GD200 (0,05 AUD) ein "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,04 AUD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Unter dem Strich wird der Kurs der Locksley-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.