Ganz schlecht Lion One Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Lion One Metals":

Die technische Analyse der Lion One Metals zeigt, dass der Aktienkurs mit 0,48 CAD derzeit um -33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -39,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Lion One Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,51 Prozent erzielt, was 18,31 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,2 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,2 Prozent, und Lion One Metals liegt aktuell 18,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Auch dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Lion One Metals-Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Lion One Metals gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,58 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung hier ebenfalls als "Schlecht" bewertet.