Ganz schlecht Lilium Registered (A)!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Lilium im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmarkt hat sich auch in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Lilium beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist die Lilium-Aktie mit einem Kurs von 0,941 USD inzwischen -8,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -9,52 Prozent beläuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Lilium festgestellt. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Lilium für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 38,87 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 45,74, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".