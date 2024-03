Ganz schlecht Lhyfe!

Die technische Analyse der Lhyfe Sas-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5,42 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 4 EUR einen Abstand von -26,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,73 EUR, was einer Differenz von -15,43 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung auf Basis beider Zeiträume als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lhyfe Sas-Aktie liegt bei 82,91, was als überkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 79 auf eine überkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Situation daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Lhyfe Sas diskutiert wurde. Dies führte dazu, dass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhielt, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Lhyfe Sas-Aktie, das sowohl negative als auch positive Aspekte hervorhebt.