Ganz schlecht Leeport!

Die technische Analyse der Leeport-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,7 HKD lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs jedoch nur 0,475 HKD, was einem Unterschied von -32,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,52 HKD (-8,65 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Leeport derzeit eine Dividendenrendite von 1,45 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent liegt. Die Differenz von -4,84 Prozent zum Branchendurchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leeport mit einem Wert von 5,6 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 49,25. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Leeport in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -1,7 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Leeport mit -42,67 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -1,85 Prozent. Diese Underperformance führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält die Leeport-Aktie also gemäß der verschiedenen Analysen eine "Schlecht"-Bewertung, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf die Dividendenpolitik und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich.