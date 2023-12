Ganz schlecht Lanxess!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Lanxess herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,42 Punkten, was bedeutet, dass Lanxess weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Lanxess überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Lanxess-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass zuletzt mehrheitlich positive Meinungen zu Lanxess veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Lanxess. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Lanxess beträgt derzeit 5,14 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,29 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Lanxess wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.