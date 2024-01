Ganz schlecht Kering!

Aktuelle Analyse: Kering Aktie bietet höhere Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Investoren, die derzeit in die Aktie von Kering investieren, können sich über eine Dividendenrendite in Höhe von 1,28 % freuen. Dieser Wert liegt über dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter, was bedeutet, dass Anleger einen Mehrertrag in Höhe von 1,28 Prozentpunkten erzielen können. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik, die sich als "Gut" herausstellt.

Bezogen auf fundamentale Kriterien, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kering mit einem Wert von 24,25 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral", da das KGV keine auffälligen Abweichungen aufweist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt interessante Ausprägungen für Kering. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings ergibt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Kering Aktie derzeit mit einem Wert von 77,55 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Kering Aktie in Bezug auf Dividendenrendite und fundamentale Kriterien gut abschneidet, während das Sentiment und der RSI eher negative Bewertungen ergeben. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.