Ganz schlecht Jinhong!

Die Aktie von Jinhong zeigt sich derzeit als eine weniger rentable Investition im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, denn die Dividendenrendite beträgt 0 %, was 4,06 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungen und Einschätzungen zu Jinhong auf den sozialen Medien zeigen einen klaren Trend. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen eine erhöhte Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie von Jinhong. Durch die positive Änderung der Stimmung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinhong-Aktie derzeit bei 1,91 CNH, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,59 CNH, was einem Abstand von -16,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einer Differenz von -14,97 Prozent schlecht ab.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung der Aktie von Jinhong als "Schlecht".