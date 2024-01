Ganz schlecht Jiangsu Zhongnan Construction!

Der Relative Strength Index: Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und ein Wert dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI für Jiangsu Zhongnan Construction liegt bei 76,19, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,35, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Anleger-Sentiment: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Jiangsu Zhongnan Construction diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen in den letzten Tagen eher gering, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Auswirkungen in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse genau und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Jiangsu Zhongnan Construction in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) für Jiangsu Zhongnan Construction liegt derzeit bei 1,68 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,28 CNH liegt und somit einen Abstand von -23,81 Prozent aufweist. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Differenz von -12,33 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt lautet daher der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".