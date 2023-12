Ganz schlecht Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials!

Die Dividendenrendite von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials liegt mit 2,28 % über dem branchenüblichen Durchschnitt von 1,96 %. Dies bedeutet einen potenziellen Mehrgewinn von 0,32 Prozentpunkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials liegt bei 40,22, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 73,7, was eine schlechte Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials gesprochen, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials liegt bei 736, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Behälter & Verpackung" ähnlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.