Ganz schlecht Jiangsu Aucksun!

Die technische Analyse der Jiangsu Azure zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,85 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,45 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -22,12 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 9,09 CNH, was einer Distanz von -7,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Jiangsu Azure überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In fundamentalen Kriterien wie dem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt Jiangsu Azure derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Jiangsu Azure.