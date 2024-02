Ganz schlecht Intrum Justitia!

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Intrum wurden in den letzten Wochen genauer unter die Lupe genommen. Es wurde festgestellt, dass die Stimmungslage der Anleger in letzter Zeit zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat nachgelassen, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Intrum-Aktie von 36,08 SEK nun um -39,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über den Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -46,38 Prozent, was auch hier zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Intrum-Aktie einen aktuellen Wert von 53,98 an, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine neutrale Bewertung ergibt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Intrum überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und eine schlechte Bewertung sowohl in der technischen Analyse als auch im RSI.