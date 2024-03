Ganz schlecht Intermap!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Intermap liegt der RSI bei 70,59, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 51 für die Intermap, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Intermap mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 28,78 % im Softwaresektor. Dies führt zu der Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Intermap im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,59 % erzielt, was 8,18 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Im Softwaresektor beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,84 %, und Intermap liegt aktuell 15,42 % darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Intermap als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,51 insgesamt 94 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" (56,2). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".