Ganz schlecht Imagineer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Für die Imagineer-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 57, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 51,58 führt zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Imagineer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1006,71 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 997 JPY weicht um -0,96 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1000,58 JPY führt zu einer neutralen Einstufung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Imagineer-Aktie überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen rote Signale, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und es wurden verstärkt negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz im Internet.