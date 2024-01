Ganz schlecht Hunan Aihua!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ermöglicht eine Einschätzung, ob der Titel kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne sehen wird. Bei Hunan Aihua liegt der RSI7 aktuell bei 70,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 70,77 überkauft. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Hunan Aihua im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,04 Prozent erzielt, was 35,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,64 Prozent, und Hunan Aihua liegt aktuell 41,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Hunan Aihua von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Trotzdem wurden auch exakt berechenbare Schlecht-Signale gefunden, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung generiert wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso zeigen sich keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hunan Aihua für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.