Ganz schlecht Horizon Minerals!

Die Horizon Minerals-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,036 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um 10 Prozent unter dem GD200 befindet, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 AUD, wodurch die Aktie auch hier mit -10 Prozent Abstand als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Des Weiteren wurde die Horizon Minerals-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der kurze RSI für die letzten 7 Tage beträgt 87,5 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des RSI.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Schließlich wurden auch die Anlegerstimmungen auf sozialen Medien analysiert, wobei festgestellt wurde, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie von Horizon Minerals als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Horizon Minerals bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Horizon Minerals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Horizon Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Horizon Minerals-Analyse.

Horizon Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...