Ganz schlecht Hess!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien von Hess zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,2 Prozent, was 26,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben der Aktie von Hess in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 168,36 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,06 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Hess-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Hess eine langfristige Stimmungsbewertung von "Schlecht", eine Dividendenpolitikbewertung von "Schlecht" und eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Bewertung.