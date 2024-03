Ganz schlecht Hennes, Mauritz!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Aktie von H&M Hennes & Mauritz wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz und ihrer technischen Analyse untersucht. Die Diskussionsintensität zu H&M Hennes & Mauritz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Gesamteinschätzung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für H&M Hennes & Mauritz führte zu einer neutralen Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, auf eine schlechte Einschätzung hindeutete. Insgesamt ergab sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um die Aktie von H&M Hennes & Mauritz, was zu einer schlechten Einschätzung führte.

Die technische Analyse durch trendfolgende Indikatoren ergab ebenfalls eine schlechte Bewertung, basierend auf dem längerfristigen und kurzfristigen gleitenden Durchschnitt der H&M Hennes & Mauritz-Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie von H&M Hennes & Mauritz basierend auf der Kommunikation im Netz, dem Anlegerverhalten und der technischen Analyse.