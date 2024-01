Ganz schlecht Hellofresh!

In den letzten Wochen konnte eine vermehrte Anzahl von positiven Kommentaren über Hellofresh in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich dementsprechend im grünen Bereich. Aufgrund dessen hat die Redaktion dem Unternehmen ein "Gut"-Rating verliehen. Die verstärkte Intensität und Frequenz der Diskussionen zu einer Aktie liefert wichtige Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Hellofresh wurde deutlich häufiger als üblich diskutiert, verbunden mit einer steigenden Aufmerksamkeit. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine weniger positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 22,13 EUR, während der aktuelle Kurs lediglich bei 11,57 EUR liegt, was einer Abweichung von -47,72 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 14,97 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -22,71 Prozent entspricht. Auch in dieser kurzfristigen Betrachtung wird die Hellofresh-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich somit aus der einfachen Charttechnik ein negativer Bewertungstrend für das Unternehmen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den vorherrschenden Aussagen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 10 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Hellofresh mit einer Rendite von -52,13 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf, nämlich mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 49,72 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.