Ganz schlecht Hellofresh!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei HelloFresh zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der HelloFresh-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem negativen Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt HelloFresh mit einer Rendite von 0 Prozent 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel gilt.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HelloFresh bei 40, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,58 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung der HelloFresh-Aktie auf Basis verschiedener Kriterien.