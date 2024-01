Ganz schlecht Hargreaves Service!

Die Aktie von Hargreaves Services bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,22 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchs einen leicht geringeren Ertrag von 9,65 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" konnte Hargreaves Services mit einer Rendite von 20,55 % eine deutlich höhere Performance von 32 % erzielen. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -11,76 %. Auch hier schnitt Hargreaves Services mit einer Rendite von 32,31 % deutlich besser ab, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse der Hargreaves Services-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 428,92 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 406 GBP, was einer Abweichung von -5,34 % entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung von -6,69 % und -5,34 %, was zu einer gesamten "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hargreaves Services eher neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute neutral eingeschätzt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

