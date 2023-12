Ganz schlecht Hang Seng Bank!

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng Bank":

Die Aktie der Hang Seng Bank wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 11,96 liegt der Wert 112 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,65 im Segment "Handelsbanken". Daher erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, wodurch auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hang Seng Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Tage (55,92) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich aus der fundamentalen Analyse, dem Sentiment und dem Anleger-Sentiment eine insgesamt negative Bewertung für die Hang Seng Bank-Aktie.