Ganz schlecht Hainan Jingliang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel identifizieren kann. Der RSI der Hainan Jingliang-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 47, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 63,35 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Hainan Jingliang.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Hainan Jingliang geäußert wurden. Die allgemeine Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher wird Hainan Jingliang in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse der Hainan Jingliang-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 7,58 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,84 CNH, was einer negativen Veränderung von 9,76 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt jedoch eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Hainan Jingliang eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse, eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.