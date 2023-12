Ganz schlecht HPQ-Silicon!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl von Beiträgen über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Hpq Silicon zeigt die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hpq Silicon weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Hpq Silicon in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Hpq Silicon von 0,21 CAD eine -19,23-prozentige Entfernung vom GD200 (0,26 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,25 CAD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -16 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Hpq Silicon-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Hpq Silicon beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hpq Silicon eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.