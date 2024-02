Ganz schlecht HKR!

Die Anlegerstimmung bezüglich Hkr bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Hkr daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deuten auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird daher auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Hkr-Aktie bei 1,75 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 1,24 HKD, was einen Abstand von -29,14 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz -10,14 Prozent beträgt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hkr-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI einen neutralen Wert von 50 aufweist, ist der 25-Tage-RSI mit 72,97 überkauft. Dadurch erhält die Aktie eine gemischte Bewertung von "Neutral" und "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse der Hkr-Aktie zu einer neutralen bis negativen Bewertung führen.