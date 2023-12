Ganz schlecht Guardion Health Sciences!

Die technische Analyse der Guardion Health Sciences-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,64 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,62 USD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -15,36 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,12 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,17 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guardion Health Sciences liegt bei 57,32, was eine neutrale Situation darstellt. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 55 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Guardion Health Sciences-Aktie somit in der Kategorie RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Guardion Health Sciences-Aktie wird durch die positiven Kommentare und Themen auf sozialen Plattformen als "Gut" bewertet. Die Analysten haben festgestellt, dass die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen haben.

In Bezug auf die Dividende weist die Guardion Health Sciences-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,26%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Guardion Health Sciences-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividende auf "Schlecht" hindeuten, während der RSI und die Anlegerstimmung als "Neutral" bzw. "Gut" eingestuft werden.