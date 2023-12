Ganz schlecht Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical!

Der Aktienkurs von Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -55,86 Prozent verzeichnet, was mehr als 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitspflege liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche von -0,26 Prozent liegt das Unternehmen deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Entwicklungen bei Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -0,37 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical liegt bei 83,05, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.