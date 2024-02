Ganz schlecht Guangdong Chaohua!

Die Guangdong Chaohua-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,31 CNH verzeichnet, was einem Abweichung von -50,35 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,14 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,91 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -45,27 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in Bezug auf Guangdong Chaohua. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guangdong Chaohua liegt bei 91,73, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 85,91 im "Schlecht"-Bereich. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Guangdong Chaohua diskutiert. Dies spiegelte sich in sechs Tagen mit positiver Kommunikation und nur drei Tagen mit negativer Kommunikation wider. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Anleger führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.