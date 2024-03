Ganz schlecht Grp Ltd!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Grp Ltd beträgt das aktuelle KGV 44, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 19 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Grp Ltd damit Stand heute überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Grp Ltd derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5.48%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -5, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Ein weiteres Analyseinstrument, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander. Bei Grp Ltd führt ein RSI-Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 64 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI fällt somit auf "Schlecht" aus.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat neutral. Daher erhält die Grp Ltd-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.