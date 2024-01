Ganz schlecht Great Chinasoft!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Great Chinasoft zeigt einen Wert von 100, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 65,15, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Great Chinasoft liegt mit einem KGV von 141,77 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet ist bei Great Chinasoft eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festzustellen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung für Great Chinasoft.