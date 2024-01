Ganz schlecht Genetic Signatures!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Genetic Signatures ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die darauf hindeuten, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen. Diese positive Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung der Aktie bei. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Genetic Signatures zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Obwohl die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, gab es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Genetic Signatures liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genetic Signatures-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,56 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,435 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -22,32 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,47 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,45 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.