Ganz schlecht Genes Tech!

Der Aktienkurs von Genes Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38 Prozent verzeichnet, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Informationstechnologie liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bei -23,68 Prozent, womit Genes Tech auch hier mit 14,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Genes Tech-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 63,04 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Genes Tech-Aktie bei 0,1 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,062 HKD um -38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,07 HKD, was einer Abweichung von -11,43 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Genes Tech ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.