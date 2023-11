Ganz schlecht Galaxy Gaming!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Galaxy Gaming 187. Im Branchendurchschnitt von "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt das KGV bei 52, was darauf hindeutet, dass Galaxy Gaming aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Galaxy Gaming zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Galaxy Gaming bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Galaxy Gaming-Aktie bei 1,448 USD, was einer Entfernung von -43,22 Prozent vom GD200 (2,55 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,34 USD auf, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund des Abstands von -38,12 Prozent bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Galaxy Gaming-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Galaxy Gaming beträgt der 7-Tage-RSI 65,79 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 84,48, was darauf hindeutet, dass Galaxy Gaming hier überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine kritische Einschätzung der Galaxy Gaming-Aktie aus fundamentalen und technischen Gesichtspunkten.