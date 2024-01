Ganz schlecht GS Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Gs-Aktie der letzten 7 Tage: Der Wert beträgt aktuell 85, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Gs weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Gs-Aktie.

In den letzten zwei Wochen wurde Gs von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Gs-Aktie derzeit -25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -57,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Gs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,83 Prozent erzielt, was 65,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -7,17 Prozent, und Gs liegt aktuell 63,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.