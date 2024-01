Ganz schlecht Fuchs Petrolub!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fuchs ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Fuchs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 81,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,42, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt resultiert daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Fuchs zeigte die Diskussionsintensität eine starke Veränderung, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fuchs aktuell bei 36,97 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 38,52 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,19 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine aktuelle Differenz von -1,56 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".