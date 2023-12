Ganz schlecht Fat Brands!

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Die Fat Brands-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,26 Prozent auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die Differenz +5, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Fat Brands-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,09 Prozent erzielt, was 27,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,77 Prozent, wobei Fat Brands aktuell 23,33 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Fat Brands eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dadurch erhält die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Fat Brands derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Fat Brands-Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.