Ganz schlecht Farfetch!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Farfetch in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Farfetch wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Farfetch als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 9,33 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 38467,49 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0.0242 USD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Farfetch in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -73,34 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance um 83,93 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 99 und auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 72,03. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Farfetch basierend auf den verschiedenen Kriterien.