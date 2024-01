Ganz schlecht East Money Information!

Die East Money Information-Aktie wird derzeit auf neutrale Weise bewertet, wobei sowohl fundamentale als auch technische Kriterien berücksichtigt werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,78 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich jedoch ein schlechtes Rating. Die East Money Information-Aktie erreichte eine Performance von -16,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um 4,91 Prozent stiegen. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Finanzen"-Sektors lag die Aktie um 19,04 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die East Money Information-Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 42,37, was weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation anzeigt. Auch wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein neutraler Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Abschließend zeigt die charttechnische Analyse, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl im Verhältnis zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der East Money Information-Aktie auf der Grundlage fundamentaler und technischer Kriterien.