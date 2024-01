Ganz schlecht Dundas Minerals!

Die Anlegerstimmung für Dundas Minerals bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab in den letzten Tagen weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen. Die neuesten Nachrichten über Dundas Minerals waren ebenfalls überwiegend neutral, was zu einer neutralen Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Dundas Minerals wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für Dundas Minerals ein überkauftes Signal, basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Die Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt der RSI einen überkauften Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Dundas Minerals-Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage weisen Abweichungen von -45% bzw. -26,67% auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Dundas Minerals daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.