Ganz schlecht Deutsche Beteiligungs AG!

Die Deutsche Beteiligungs AG hat eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 87,67, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Beteiligungs AG liegt bei 5,09, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51 eine Unterbewertung darstellt und zu einer "Gut"-Einstufung des Titels führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Beteiligungs AG-Analyse vom 23.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Beteiligungs AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Beteiligungs AG-Analyse.

Deutsche Beteiligungs AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...