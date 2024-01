Ganz schlecht Custodian Reit!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Custodian Property Income Reit PLC wird positiv eingeschätzt, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren in sozialen Medien festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Custodian Property Income Reit PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 86,96 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 86,9 GBP weicht nur geringfügig davon ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie. Der RSI7 liegt bei 74,55, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50,81 liegt und somit eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.