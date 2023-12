Ganz schlecht Cross Marketing!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cross Marketing-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (77) als auch der 25-Tage-RSI (75,25) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cross Marketing ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Cross Marketing zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Cross Marketing-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Schlusskurs bei 537 JPY liegt, was einen Unterschied von -23,63 Prozent zum Durchschnittskurs von 703,13 JPY darstellt. Das deutet auf eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hin. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 621,06 JPY eine Abweichung von -13,53 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Cross Marketing-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.